Les pompiers de Bruxelles soutiennent 2 associations grâce à leurs calendriers

La fameuse vente de calendriers des pompiers de Bruxelles leur a permis de soutenir deux associations.

Ce jeudi, c’était la remise des bénéfices de la vente de nos calendriers 2021. Avec l’argent récolté, les pompiers ont pu remettre des chèques de €4000 à deux associations.

Les bénéfices iront à Pinocchio qui s’occupe notamment d’enfants blessés par le feu, et à Infirmiers de rue qui se bat pour mettre fin au sans-abrisme à Bruxelles.

Les pompiers ont également tenu à remercier tous les modèles qui ont participé à cette aventure et Johann Donfut, caporal de la 21ème compagnie et photographe, qui a mis sa passion et son cœur au service de ce projet.

Pour ceux qui ont l’œil : la cérémonie a eu lieu au stade de foot RWDM 47 – Officiel, un des lieux qui ont servi de décor pour le calendrier.