Plus de 5 millions d’euros pour soutenir les clubs sportifs amateurs bruxellois

Le collège de la Cocof a marqué son accord pour l’octroi d’un subside de 5.243.780 € pour aider les ASBL et clubs sportifs amateurs francophones à relancer leurs activités. Ce montant a été prélevé sur les budgets régionaux.

« L’arrêt de certaines activités sportives pendant plus d’un an a porté un coup dur à l’ensemble du secteur sportif amateur. Les ASBL et clubs sportifs ont dû continuer à organiser les activités autorisées dans le respect de protocoles stricts et ce, sans bénéficier des recettes habituelles générées par les cotisations, les tournois, les stages ou l’activité de leurs buvettes. Le secteur n’a par ailleurs pas pu bénéficier des différentes aides économiques proposées par la Région, s’agissant pour la plupart de petites ASBL à mission socio-sportive qui ne disposent pas de numéro de TVA. Ce soutien était donc plus que nécessaire ! », précise Nawal Ben Hamou (PS), ministre des Sports.

Très concrètement, une subvention forfaitaire de 40€ par membre affilié en situation pré-Covid sera accordée aux ASBL et clubs sportifs amateurs francophones actifs sur le territoire de la Région et affiliés à une fédération sportive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Selon les chiffres fournis par l'Association Interfédérale du Sport Francophone, 122.697 membres étaient affiliés à ces clubs et ASBL avant la pandémie.

La clôture des dossiers est prévue au 30 septembre et le paiement des primes interviendra fin octobre au plus tard. « Ma volonté est de promouvoir l’offre sportive dès la rentrée de septembre et d’inciter les Bruxellois.es à reprendre la pratique du sport après cette longue période d’arrêt. L’objectif est donc de donner les moyens nécessaires aux associations sportives affiliées, afin qu’elles puissent proposer des activités sportives accessibles à toutes et tous », précise encore Nawal Ben Hamou.

Les clubs sportifs bruxellois affiliés à une fédération sportive néerlandophone disposeront pour leur part d’un soutien du ministre des Sports de la Vlaamse Gemeenschapscommissie Pascal Smet (1.310.950 €). Les 19 communes bruxelloises bénéficieront également d’un soutien spécifique de la Région (1.638.680 €) pour développer leurs politiques sportives (soutien aux associations et clubs sportifs non reconnus par une des fédérations, chèques sport, etc.).

Pour rappel, une première aide avait été accordée en 2020 aux ASBL et clubs sportifs amateurs afin de leur permettre d’assurer le paiement de leurs loyers commerciaux et de leurs frais de fonctionnement pendant la période de confinement.