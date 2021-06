Coronavirus: voici le nombre de cas et l’incidence dans votre commune ce jeudi

Nombre de cas Covid-19, incidence et vaccination : le point sur la situation épidémiologique dans votre commune ce jeudi 24 juin 2021.

La situation épidémiologique par commune

Dans les infographies ci-dessous, vous pourrez retrouver le nombre de cas rapportés dans votre commune hier et depuis le début de l’épidémie. La carte représente le nombre de cas Covid-19 par commune sur les 7 derniers jours.

Retrouvez aussi le tableau et la carte de l’incidence dans votre commune. Il s’agit du total des nouvelles contaminations au cours des deux dernières semaines par 100.000 habitants. Plus ce chiffre est élevé, plus la situation est problématique…

À noter qu’avec cette incidence, le seuil d’alarme le plus élevé déterminé par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) est fixé à 240. En Belgique, l’objectif est que le seuil d’incidence soit inférieur à 100.

Enfin, voici le tableau reprenant le nombre de personnes vaccinées dans votre commune (dernière mise à jour : le 23 juin 2021).

La situation du jour

Entre le 14 et le 20 juin, 422 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une baisse de 43 % par rapport à la semaine précédente, selon le dernier bulletin épidémiologique publié jeudi par l’Institut de santé publique Sciensano. Depuis le début de la pandémie, 1.081.061 cas de coronavirus ont été diagnostiqués.

L’évolution la plus marquante, hormis dans la province du Luxembourg et ses seuls 26 nouveaux cas sur cette période (-66 %), est constatée dans la province du Brabant flamand qui compte 244 nouveaux cas sur la dernière semaine contre 475 la semaine précédente, soit une baisse de 49 %. La Région bruxelloise et la province d’Anvers dénombrent encore respectivement 494 et 479 nouveaux cas, soit les moyennes les plus hautes en valeur absolue.

Mercredi, 439 personnes étaient encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 183 en unité de soins intensifs. Le nombre moyen d’admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus entre le 17 et le 23 juin est, quant à lui, descendu à 29 soit une baisse de 27 % par rapport à la période de référence précédente.

Entre le 14 et le 20 juin, 6 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus, portant le bilan du nombre de décès à 25.149 depuis le début de la pandémie. Aucun décès n’a été enregistré dans les maisons de repos.

Un total de 272.543 tests ont été effectués au cours de la période du 14 juin 2021 au 20 juin 2021, soit une moyenne journalière de 38.922 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 1,4 %. C’est la tranche des 10-19 ans qui présente le plus haut taux de positivité avec 3,3 %. Le groupe d’âge des 0-9 ans présente un pourcentage de tests positifs de 2,1 %, pour les 20-39 ans ce taux est de 1,6 %, pour les 40-64 ans de 1,3 % et seulement 0,8 % pour les plus de 65 ans. Ces chiffres sont en diminution pour toutes les tranches d’âge.

L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 71 sur 14 jours. Nous sommes donc descendus sous la barre des 100 en Belgique, à l’exception de la seule Région bruxelloise qui a une incidence de 108. Le taux de reproduction basé sur le nombre de cas pour la Belgique est estimé à 0, 71, soit la même chose que pour la période de référence précédente. Lorsqu’il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à ralentir.

La couverture vaccinale a désormais atteint plus d’un Belge sur deux (56,3 %) pour la première dose et 31,3 % de la population en vaccination complète. La Région bruxelloise est légèrement derrière les autres, avec des taux de vaccination de respectivement 39 % et 24 %.