Usquare.brussels lance un marché public pour la création des logements pour étudiants

Au total, environ 480 logements pour étudiants verront le jour sur le site de l’ancienne caserne Fritz Toussaint à Ixelles.

Ce marché est mené en partenariat avec les universités ULB et VUB, qui gèreront la mise en location de ces kots à un tarif socialement abordable. Il constitue une étape importante de Usquare.brussels, le programme de reconversion de l’ancienne caserne de gendarmerie en un nouveau quartier qui comprendra aussi des logements familiaux, des équipements universitaires, une halle alimentaire et des équipements de proximité.

4 bâtiments du site sont concernés

Le marché relatif aux logements pour étudiants porte sur quatre bâtiments actuels du site, trois à rénover en profondeur et un autre à reconstruire. L’opération représentera une surface brute estimée à environ 20.000 m². Elle inclut aussi :

– les fonctions annexes liées aux quelque 480 chambres pour étudiants : espaces communs polyvalents, stationnement vélos, laverie, logement pour concierge…

– le réaménagement, la mise en valeur et la rénovation et/ou la construction d’un « pôle auditoire » et des locaux associés (régie, foyer…) dans l’espace qui accueille actuellement le Kinograph. Les universités maintiendront cette fonction de cinéma de quartier pour l’utilisation de l’auditoire en-dehors des heures de cours, ce qui permettra de pérenniser ce pilier de l’occupation transitoire See U.

– la construction et la mise à disposition d’espaces de toiture plate pour de l’agriculture urbaine et les aménités liées (ascenseur, garde-corps, arrivée et évacuation d’eau…) ;

– des espaces commerciaux dont l’attribution sera gérée par la SAU afin de répondre au mieux aux besoins du quartier, dans une optique publique.

– des espaces techniques et de stockage.

Des réactions positives

Rudi Vervoort, le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale se réjouit du lancement du marché public. « Ces futurs logements étudiants à caractère socialement abordable seront disponibles en 2026 et se retrouveront à côté de logements familiaux que nous avons voulus 100 % publics », indique-t-il.

Gilles Delforge, le directeur de la SAU, souligne « également le montant des futurs loyers. « SAU, ULB et VUB, qui mènent ce marché conjointement, souhaitent que les futures chambres pour étudiants, qui seront mises en location par les universités, soient louées à un tarif socialement abordable pour le public visé. Afin de garder une maîtrise foncière publique à long terme, la Région, qui est propriétaire du site, cèdera un droit d’emphytéose sur les ouvrages à rénover et à construire à l’adjudicataire pour une durée de 30 ans ».

La date limite pour la réception des demandes de participation à la première phase du marché est fixée au 13 septembre 2021 à 11 heures.

L’avis de marché est disponible sur www.publicprocurement.be.