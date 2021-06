Le plus grand festival photo d’Europe s’installe à Tour & Taxis

Photocity donne rendez-vous dès le 25 juin au public à Tour&Taxis pour un concept d’expos itinérantes qui trouve son origine du côté de New York.

C’est le plus grand festival photo en plein air d’Europe, un concept qui s’étale sur plus de 15.000 mètrescarrés et fera le bonheur de tous les amateurs du huitième art. Grâce à un partenariat avec des galeries photos bruxelloises (L’Enfant Sauvage, Box Galerie), les clichés de grands photographes belges et étrangers seront dévoilés au fil de différentes thématiques (paysage, portrait, mode, photojournalisme, etc.).

Serge Vanderheyden, coordinateur de l’événement, se réjouit en outre d’une prestigieuse collaboration tissée avec National Geographic, qui déroulera également trois magnifiques expositions. « Trois collections de clichés signés de grands noms que nous ne sommes pas peu fiers d’exposer à Bruxelles : Women – A Century of Change, qui mettra les femmes sur un piédestal et leur histoire récente en exergue ; Colors of the World, pour admirer la beauté du monde ; et enfin 50 Greatest Wildlife Photographs, pour célébrer la vie sauvage ».

Au total, ce sont près de 80 photographes de renom qui seront exposés à Tour & Taxis dans quelque 50 containers aménagés à cet effet. Une réunion inédite qui fera du site un véritable village culturel tout l’été.