Premier salon des métiers à Berchem-Sainte-Agathe

La commune de Berchem-Sainte-Agathe organise un premier Salon des métiers les 28, 29 et 30 juin 2021, entre 17h et 20h.

Il s’agit d’un Salon d’information sur les possibilités d’études, de formation et d’emploi à l’attention des jeunes. Des professionnels (commerçants, psychologues, régisseurs, mécaniciens…) viendront présenter leur métier et partagerons leur expérience.

« À la sortie des études secondaires, ils sont nombreux à se poser des questions sur leur avenir professionnel. Parfois, ils réfléchissent aussi à donner un autre élan à leur cursus et obtenir de l’info n’est pas toujours facile. Notre objectif est donc de fournir une information fiable et complète sur les études et les professions aux jeunes. Le Salon permettra aussi d’ouvrir une porte sur le monde professionnel, de constater la diversité des métiers et les compétences requises pour réussir son parcours sur le marché du travail », présente Yonnec Polet (PS), Échevin de la Jeunesse francophone et de la Cohésion sociale

Une palette très large de métiers seront présents sur place et répondront aux questions des jeunes : entrepreneur, restaurateur, puéricultrice, assistant social, IT manager, instituteur, responsable financier, comédien, styliste, gardien de la paix, agent de foot, psychologue, horticulteur… La liste est longue !

« Avec ce Salon des métiers, nous continuons à soutenir la jeunesse à préparer son avenir, après « Tremplin vers un Job » et « Youthstart » pour les jeunes les plus vulnérables. Cela répond à une demande très forte et permet aux jeunes de trouver leur voie et de donner un sens à leur avenir », conclut l’échevin.

L’initiative bénéficie du soutien du collège des bourgmestre et échevins et regroupe de nombreux partenaires comme l’ASBL de la Cohésion sociale, le CPAS, Archipel 19, le service jeunesse et le service prévention.