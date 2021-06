Écran géant pour l’Euro: la commune de Saint-Josse fait marche arrière

Visiblement, l’annonce d’Émir Kir de proposer un écran géant à la population ce dimanche sur la place Saint-Josse a fait parler. Le bourgmestre revient sur sa décision ce jeudi à la suite d’une nouvelle réunion de sécurité avec le chef de corps Frédéric Dauphin.

L’annonce avait de quoi surprendre, mais le bourgmestre semblait déterminé : il voulait offrir ce moment de plaisir à sa population dimanche prochain pour suivre le 8e de finale contre le Portugal. Mais le voici contraint de revenir sur sa décision à la suite d’une nouvelle de réunion sécurité avec le chef de corps Frédéric Dauphin. Il en ressort que toutes les conditions permettant la tenue de cet événement ne sont pas rencontrées.

« Il faut savoir mettre les passions de côté et regarder objectivement la situation. Nous sommes jeudi et nous n’avons toujours pas la circulaire de la ministre de l’Intérieur actant les assouplissements annoncés lors du Codeco. Dans ce contexte, nous n’avons pas la possibilité d’organiser ce dont nous, et toute la population belge, rêvions, avec les garanties minimales de sécurité et de santé publique. Nous espérons qu’un cadre clair permettra d’envisager la diffusion des autres matchs de l’Euro 2020 et que la Belgique restera dans la compétition. », a expliqué le bourgmestre, visiblement déçu.

Dans ce contexte, la commune de Saint-Josse ne diffusera pas de matches tant que le cadre légal ne sera pas clairement établi et évaluera les possibilités de diffusion dès lors que toutes les conditions seront réunies.

Ça sera peut-être en quarts de finale donc, à condition de franchir l’encombrant obstacle portugais.