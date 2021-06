La météo contrastée de Luc Trullemans: voici ses prévisions pour les prochains jours…

« Le temps redeviendra assez chaud la semaine prochaine mais les averses resteront d’actualité », résume Luc Trullemans dans son billet météo hebdomadaire. Voici ses prévisions complètes.

Un courant frais venant de la Mer du nord continue à déterminer le temps en circulant entre une dépression située sur l’Europe centrale et un anticyclone centré à l’ouest du Golfe de Gascogne.

De belles éclaircies apparaîtront toutefois ce jeudi au littoral et se propageront l’après-midi vers le Hainaut occidental et sur les deux Flandres tandis qu’une averse restera possible au sud de la Meuse.

Les températures seront encore trop basses pour la saison avec des maximales entre 15 et 17º à la mer, entre 17 et 19º en haute Ardenne et entre 19 et 21º en plaine.

Le vent du nord à nord-ouest restera faible avec des pointes de 25-35 km/h.

Vendredi

Une dépression qui se sera déplacée de l’Écosse vers l’Angleterre nous amènera progressivement un air plus perturbé avec d’abord quelques éclaircies mais ensuite également beaucoup de nébulosité et de petites pluies sporadiques dans un air restant trop frais avec les mêmes températures que la veille.

Le week-end

Cet air perturbé stagnera tout le week-end sur nos régions tandis qu’une poussée anticyclonique se développera de l’océan atlantique vers l’Écosse et la Mer du nord.

Le ciel sera donc souvent gris ou variable avec peu de soleil et de temps à autre de la pluie ou des averses même à caractère orageux surtout sur le sud-est du pays.

Il fera un tout petit peu plus doux avec des maximales remontant entre 18 et 20º au littoral et entre 20 et 24º dans l’intérieur du pays.

Début de la semaine prochaine

Des masses d’air doux voire très doux continueront à stagner sur nos régions avec des températures généralement comprises entre 10º (Ardenne) et 17º (centre du pays) la nuit et entre 18º (littoral) et 25º (centre du pays) le jour.

Le temps restera instable avec parfois de larges éclaircies mais également le développement d’averses pouvant être orageuses par endroits.

Tendance pour la période allant du 1er au 7 juillet

Les modèles d’ensembles envisagent une stabilisation de la masse d’air qui par conséquent deviendrait plus sèche et plus chaude avec des maximales remontant graduellement entre 20 et 23º en Haute Ardenne et en région côtière et entre 23 et 28º en plaine.

Les averses se feront plus rares sauf sur le relief ardennais où elles resteraient d’actualité.