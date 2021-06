La police fédérale lance un appel à témoins suite à des coups de feu à Evere

À la requête de la juge d’instruction en charge de l’affaire, la police fédérale a diffusé mercredi un appel à témoins relatif à des coups de feu tirés lundi vers 17h30 dans le sentier entre les habitations situées aux numéros 79 et 81 de l’avenue Constant Permeke à Evere.

Un jeune homme âgé de 19 ans a été la cible des tirs. Il a été blessé et il est toujours à l’heure actuelle hospitalisé. Le ou les auteurs ont pris la fuite à bord d’une voiture Peugeot 208 de couleur mauve, en direction du boulevard Léopold III. Les enquêteurs appellent les personnes qui ont été témoins des faits ou qui disposent d’informations en rapport à les contacter via le numéro gratuit 0800 30300 ou via l’adresse mail avisderecherche@police.belgium.eu.