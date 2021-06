Mercato: Zulj quitte Anderlecht pour la Turquie, Openda prolonge au FC Bruges

Le Sporting dégraisse alors que le FCB mise sur la continuité.

C’est officiel : le RSC Anderlecht et l’Istanbul Başakşehir FK ont trouvé un accord concernant le transfert définitif du médian autrichien Peter Zulj. Ce dernier s’étant lui aussi entendu avec les Turcs, le deal a dès lors été conclu.

Arrivé au Sporting en janvier 2019 en provenance du Sturm Graz et après avoir disputé 40 matches en Belgique, l’Autrichien avait été prêté l’hiver dernier au Göztepe SK, où il a donc convaincu Başakşehir de ses qualités.

Openda prolonge à Bruges

Le FC Bruges a prolongé à mi-2024 le contrat de Loïs Openda, qui courait jusqu’à juin 2023, a annoncé mercredi le club champion de Belgique. L’attaquant belge de 21 ans sera prêté pour la deuxième saison d’affilée au club néerlandais de première division de Vitesse.

Openda évolue à Bruges depuis 2015. Depuis ses débuts dans le 11 de base en août 2018, il a disputé 53 rencontres officielles, inscrivant 5 goals et délivrant 4 passes décisives. La saison passée, l’international espoir a marqué 13 buts et 5 assists pour Vitesse en 38 matchs. L’équipe néerlandaise a terminé quatrième du championnat et pourra prendre part la saison prochaine au troisième tour préliminaire de la nouvelle Conference League.