Le Fonds Bikes in Brussels alloue près de 600.000 euros à huit nouveaux projets

De nouveaux aménagements et équipements cyclables vont être mis en place dans le quartier du Peterbos à Anderlecht, grâce au soutien de près de 400.000 euros du Fonds Bikes in Brussels, géré par la Fondation Roi Baudouin. Objectif : faire du vélo un moyen de déplacement pour tous et de désenclavement du quartier. Le Fonds soutient également sept autres projets d’infrastructures cyclistes portés par six écoles et une académie, pour un total de près de 200.000 euros. L’appel reste ouvert ; de nouveaux projets peuvent être introduits à tout moment.

