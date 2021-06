Evere lance l’action «Win for Evere»

La commune d’Evere organise l’action « Win for Evere » pour soutenir et redynamiser les secteurs les plus impactés par la crise sanitaire et économique du Covid-19.

Plus précisément : les coiffeurs, les esthéticiennes et l’horeca. L’action « Win for Evere » durera jusqu’à la fin de l’année et est lancée à l’initiative de Martine Raets (Open VLD), échevine de la Promotion Economique.

D.R.

10000 billets à gratter seront distribués gratuitement aux commerces participants qui les donneront eux-mêmes à leurs clients. Les billets peuvent être utilisés dans tous les commerces participants afin d’attirer les clients d’un commerce everois vers un autre.

Il y a 4 types de billets qui seront distribués :

- Des billets gagnants d’une valeur de 5 ou de 10 euros, qui pourront être utilisés dans les autres commerces participants à l’action. Les commerçants qui récupèrent en guise de paiement les billets de 5 ou de 10 euros pourront les rentrer au service Promotion Economique de la commune d’Evere pour un remboursement.

- Des billets échangeables pour un apéritif maison dans un établissement horeca participant, à l’achat d’un repas.

- Des billets échangeables contre un goodie à venir récupérer au service Promotion Economique.

- Des billets perdants à glisser dans une urne avec les coordonnées du client. Un tirage au sort aura lieu à la fin de l’action avec comme prix 10 gros lots d’une valeur de 75 euros à utiliser dans les commerces participants.