«SUNRJ»: le fast-food 100% végan bientôt dans le centre de Bruxelles!

Maghon et Dahé, un jeune couple d’entrepreneurs, veulent innover en se lançant dans le fast-food 100% végan et local! Le projet s’appelle «SUNRJ» et devrait voir le jour dans le courant du mois de septembre 2021 sur la Place de la Justice dans le centre de Bruxelles. Explications.

