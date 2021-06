Peines de prison pour des vols à Brussels Airport

Deux hommes qui ont commis des vols à Brussels Airport ont été condamnés mardi par le tribunal correctionnel de Bruxelles, à des peines respectives de 10 mois et 1 an de prison. Tous deux ont été filmés par les caméras de surveillance et ont ensuite été interpellés. Après leur audition par la police, ils ont été relâchés mais ne se sont pas présentés mardi au tribunal.

Le premier individu a été filmé le 12 avril 2021, en train de voler un sac à dos à un voyageur dans le hall des départs de l’aéroport. Quelques jours plus tard, le 24 avril, la police l’a vu réapparaître sur les caméras de surveillance et a pu appréhender l’homme, qui a immédiatement avoué les faits. En 2018, il avait déjà été condamné à de la prison pour des délits similaires. Dans l’affaire jugée mardi, il écope cette fois de 1 an de prison.

Le deuxième homme avait volé un sac à dos contenant deux ordinateurs portables à un autre voyageur au cours de la même période. Ce vol a également été filmé par les caméras de surveillance et l’intéressé a lui aussi été interpellé quelque temps après alors qu’il errait à nouveau dans l’aéroport. L’homme, qui avait aussi été condamné par le passé, a écopé de 10 mois de prison mardi.