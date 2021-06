L’abonnement scolaire de la Stib passe à 12 euros

À partir du 1 er juillet, les étudiants pourront bénéficier d’un abonnement scolaire Stib au prix de 12 euros, au lieu de 50 euros actuellement. Une manière d’encourager les jeunes à utiliser encore plus les transports publics.

12 euros. C’est le prix que les étudiants âgés de 12 à 24 ans payeront à partir du 1er juillet pour un abonnement annuel Stib. Grâce à cet abonnement ils bénéficient d’un accès illimité à l’ensemble du réseau des transports en commun bruxellois, toute l’année.

Nouvelle diminution de prix

Le prix de l’abonnement scolaire de la STIB avait déjà diminué début 2016, passant de 120 euros à 50 euros pour le premier enfant. Soit le même prix que pour le 2e enfant. L’abonnement scolaire pour le 3e enfant, et pour les suivants, étant gratuit.

Aujourd’hui c’est une nouvelle diminution de prix qui a été décidée par le gouvernement bruxellois. L’abonnement scolaire de la Stib passe de 50 euros à 12 euros par an, pour tous les étudiants âgés de 12 à 24 ans. 12 euros pour le 1er enfant, 12 euros pour le 2e enfant, le 3e abonnement scolaire et les suivants restent gratuits.

Rappelons que le gouvernement avait promis la gratuité pour les moins de 25 ans dans son accord de majorité, mais la réalité comptable l’avait forcé à trouver une alternative. Que voici.

À partir du 1er juillet 2021

L’abonnement scolaire à 12 euros sera accessible à partir du 1er juillet à tous les étudiants âgés de 12 à 24 ans. Les – de 18 ans ne doivent pas présenter d’attestation scolaire. Les étudiants âgés entre 18 et 24 doivent fournir une attestation de fréquentation scolaire, originale et délivrée par un établissement scolaire au sein de l’Union Européenne.

Le prix de l’abonnement Brupass scolaire, qui donne accès au réseau de la STIB (excepté depuis l’aéroport), ainsi qu’aux réseaux de De Lijn, du TEC et de la SNCB dans la zone Brupass, diminue également et passe de 90 euros à 52 euros pour le 1er et 2e enfant. Pour le 3e enfant et les suivants, le prix reste inchangé à 40 euros.

Nouvelle étape en février 2022

Dès le 1er février de l’année prochaine, tous les Bruxellois et toutes les Bruxelloises âgé(e)s de 18 à 24 ans qui n’ont pas le statut étudiant pourront également bénéficier d’un abonnement annuel STIB au tarif de 12 euros, au lieu de 499,00 €.

Attirer les jeunes

L’objectif de cette mesure en faveur des étudiants tout d’abord et de tous les jeunes Bruxellois ensuite est de rendre les transports publics bruxellois encore plus accessibles et inciter encore davantage de jeunes à utiliser la STIB pour leurs déplacements.