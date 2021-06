La Région bruxelloise lance son service de la participation citoyenne

Dans son accord de majorité, le gouvernement bruxellois a choisi de mettre la participation citoyenne au cœur de son action et de ses politiques. Il a notamment désigné pour la première fois un ministre responsable de la Démocratie participative, qui sera désormais épaulé d’un nouveau service de la Participation, qui viendra soutenir les initiatives tant citoyennes que publiques.

Ce jeudi 17 juin, le gouvernement a validé la proposition du ministre-président Rudi Vervoort (PS) et du ministre de la Démocratie participative, Alain Maron (Ecolo).

« La démocratie n’est jamais acquise, c’est un feu permanent qu’il importe d’entretenir pour ne pas qu’il s’éteigne. La création de ce service est un jalon important pour faire vivre la démocratie au quotidien. Nous parlons ici de démocratie contributive : des citoyens à qui l’on donne la parole en amont des projets publics mais également des citoyens qui contribuent, par leurs actions propres, à construire une Région qui rencontre les aspirations de ses habitant.e.s. Avec le soutien de ce service, la Région veut donner aux Bruxellois(es) le pouvoir d’agir sur leur avenir et celui des générations futures », affirme Alain Maron.

La volonté d'impliquer davantage les citoyens à la gestion de la ville se décline déjà dans de multiples initiatives, tant aux niveau local que régional : assemblée délibérative, consultation en ligne, par exemple pour revoir le nom de certaines voiries régionales, panel citoyen, budget participatif, etc.

Ce nouveau Service de la Participation, logé au sein de Perspective, veillera à offrir au plus grand nombre les outils permettant de stimuler et renforcer le recours aux méthodes participatives dans le développement de projets à Bruxelles. Lorsqu’il sera mis sur pied, il accompagnera les démarches participatives menées tant par les institutions publiques que par des collectifs citoyens afin de permettre aux Bruxellois.es de contribuer à l’élaboration des projets et des politiques publiques. En s’entourant d’acteurs-clés de la participation et en professionnalisant les pratiques, il œuvrera comme un centre d’expertise offrant des conseils ciblés et les outils adéquats aux acteurs désireux de se lancer dans une telle démarche.

« L’avis des Bruxellois(es) sur les politiques que nous menons compte. Ce nouveau service, logé à Perspective.Brussels, sera composé de professionnels de la participation et aura pour mission de soutenir, d’accompagner, de susciter les processus participatifs, quels qu’ils soient, qui qu’en soit l’initiateur. Mon gouvernement a souhaité inscrire la démocratie participative dans ses ambitions. La création de ce service en est l’expression », déclare Rudi Vervoort.

Le gouvernement bruxellois est en effet convaincu que la mise en place de processus participatifs qualitatifs et plus systématiques en amont et aux étapes-clés des projets est un gage d’amélioration de leur qualité et d’une plus grande cohésion sociale. Il s’agit aussi de répondre au besoin démocratique des citoyens et de faire face à leur méfiance vis-à-vis du monde politique et des institutions.