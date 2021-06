Saint-Josse : déjà 11.000 chèques Je consomme local et solidaire distribués

L’opération « Je consomme local et solidaire à Saint-Josse » connaît un franc succès auprès de la population en 10 jours de distribution. Ainsi, 11.000 bons d’achat ont été retirés par les habitants.

Ces chèques sont destinés aux habitants de la commune pour un montant de 25 euros par adulte et 10 euros par enfant. Ils ont pour objectif de soulager le budget des ménages et devront être dépensés dans les commerces situés sur le territoire communal afin de soutenir l'économie locale.

« Les retours sont très positifs, tant du côté de la population que du côté de nos commerçants. Cette opération connaît un véritable succès puisque 11.000 bons d’achat ont été retirés par les habitants en moins de dix jours. Concrètement, c'est un montant de 250 000 euros qui vient à la fois soulager le budget des ménages et que l'on injecte directement dans l'économie locale. Avec cette opération de distribution dans le jardin de la Maison communale, nous avons voulu renouer avec la population tout en proposant, en plus du retrait des chèques, deux services supplémentaires : l'accès au guichet express population pour faciliter les démarches administratives et une possibilité de s'inscrire pour la vaccination dans notre antenne locale », se réjouit le bourgmestre Emir Kir.

L' échevin des Classes moyennes, Kadir Ozkonakci (PS) ajoute que « les personnes de plus de 75 ans et celles qui ne sont pas en mesure de se déplacer peuvent bénéficier d'un envoi à domicile sur simple demande ». Il suffit de contacter le service des Classes moyennes par mail hsaglam@sjtn.brussels ou par téléphone au 02 220 28 52. La validité des chèques a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021.

Des matinées libres sont prévues pour les personnes n'ayant pas pu être présentes lors des précédentes dates de distribution. La prochaine est prévue le 26 juin de 9h00 à 12h00.