15€ de crédit parking et 15€ de shopping offerts avec la «Pcard+ Brussels»

La Ville de Bruxelles et Interparking lancent une action conjointe pour soutenir les commerces de la Ville de Bruxelles.

Lancée en juin 2020, la carte de stationnement multimodale « Pcard+ Brussels » offre de nombreux avantages dans les 23 parkings Interparking de la capitale.

En ce début d’été, ses détenteurs reçoivent 15€ de crédit parking, ainsi que 15€ sous forme de bon cadeau à dépenser dans des commerces bruxellois participants à la réception de leur carte. À cela s’ajoute une réduction de 30 % sur le prix du parking. Les détenteurs actuels de la carte bénéficient également de cette action.

Pcard+ Brussels : l’accès et le paiement sans contact

En ce mois de juin, un air de liberté retrouvée flotte un peu partout dans notre pays et à Bruxelles en particulier. Peu à peu, les mesures de déconfinement permettent une ouverture plus large des commerces et de l’horeca. C’est dans ce cadre qu’Interparking, en partenariat avec la Ville de Bruxelles, via l’ASBL « Entreprendre », propose un joli cadeau : un ajout de 15 euros de crédit sur la « Pcard+ Brussels », ainsi qu’un voucher de 15 euros à valoir dans les commerces participants à l’action BXL-BonCadeau.

L’occasion de renouer avec quelques belles séances de shopping et de balade en ville, avec la certitude de trouver un emplacement de parking proche et à coût réduit. La « Pcard+ Brussels » (brussels.pcard.be), distribuée gratuitement sur simple demande par Interparking à toute personne dont le code postal se situe en Région bruxelloise, est une carte munie d’une puce et d’une bande magnétique qui se présente à l’entrée et à la sortie des parkings.

« À travers ce partenariat avec la « Pcard+ Brussels », la Ville de Bruxelles travaille à soutenir les commerces bruxellois en favorisant son accessibilité par tous les modes de transports et en proposant 15 euros d’achat dans les magasins participants à l’action BXL-BonCadeau. Ce dispositif renforce l’attractivité des quartiers commerçants en offrant un avantage concurrentiel par rapport à d’autres destinations. J’invite les Bruxellois à venir découvrir nos commerces de qualité et vivre une expérience unique », indique Fabian Maingain (DéFI), échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles.

Muni de cette carte, l’utilisateur bénéficie automatiquement des meilleurs tarifs dans les parkings participants et ne doit plus passer par les caisses. Elle permet également de bénéficier des 30 premières minutes gratuites aux Parkings P1, P2 et P3 de Brussels Airport.

Désormais, dans la majorité des parkings de Belgique, il n’est plus nécessaire de présenter sa carte ou de prendre un ticket à l’entrée ou à la sortie : vous entrez et sortez sans le moindre contact. La durée de votre stationnement est immédiatement enregistrée sur votre compte grâce à votre identifiant Pcard+ lié à votre plaque d’immatriculation.

Cette solution offre un triple avantage : elle permet de réaliser un « vrai » paiement sans contact, fait gagner un temps précieux tout en permettant d’effectuer de sérieuses économies.