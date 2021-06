Koekelberg: un élève percuté sur un passage piéton

Un élève de l’école UNESCO située à Koekelberg a été renversé par une voiture lundi après-midi alors qu’il traversait la rue sur le passage piéton.

Un élève de première secondaire scolarisé à l’école UNESCO à Koekelberg a été percuté par une voiture, annoncent nos collègues de Bruzz. L’accident s’est produit juste devant l’établissement scolaire. Le garçon traversait l’avenue du Château sur le passage piéton quand une voiture a déboulé de l’avenue Josse Goffin.

La victime a été transportée en ambulance à l’UZ Brussel à Jette. Cependant, sa vie n’est pas en danger, indiquent Bruzz.

Selon nos confrères, le comité de parents a demandé plusieurs fois à Bruxelles Mobilité d’intervenir à ce carrefour afin de ne plus permettre aux voitures et aux pitéons de traverser en même temps. Interrogé par Bruzz, un parent espère que cet accident incitera la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Ecolo) et Bruxelles Mobilité à réagir.