Le Fuse ouvre à nouveau une terrasse en plein-air sur le site de Tour & Taxis

Pour la deuxième année consécutive, la discothèque bruxelloise Fuse ouvre une terrasse à ciel ouvert sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles.

Les clubs n’étant toujours pas autorisés à ouvrir en Belgique, le Fuse tentera de cette manière de divertir les amateurs de musique électronique à partir du vendredi 2 juillet. La capacité est limitée à 500 personnes par jour.

En 2020, pas moins de 15.000 visiteurs sont venus au Plein Air by Fuse à Tour & Taxis. Il y a quelques différences dans l’organisation par rapport à l’an dernier. La première édition fonctionnait avec des plages horaires, ce qui n’est plus le cas pour cette deuxième édition. Toute personne qui achète un billet peut se joindre à la fête toute la journée. La terrasse du Brussels techno club est ouverte tous les vendredis, samedis et dimanches de 16h à minuit. Cinq cents billets sont disponibles par jour.

Les premiers noms du week-end d’ouverture sont d’ores et déjà connus. Il s’agit de Nico Morano, Shifted ou Identified Patient. De nombreux DJ locaux et internationaux suivront les week-ends suivants, mais ils seront annoncés semaine après semaine.