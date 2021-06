Jeu de lumière dans le métro pour fêter le retour à une vie plus normale

Les indicateurs sont au beau fixe. Les contraintes sanitaires s’allègent. Nous apercevons tout doucement « la lumière au bout du tunnel ». Une expression que la Stib a décidé de matérialiser pour fêter avec ses voyageurs le début d’un retour à une vie plus normale. Entre les stations Arts-Loi et Parc, un jeu de lumière accompagnera le trajet des voyageurs durant la traversée du tunnel entre les deux stations. Une action qui s’inscrit dans le cadre de la campagne « Get Back » qui encourage les Bruxellois à faire revivre Bruxelles avec la Stib.

