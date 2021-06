Laeken : un blessé léger suite à une collision entre un tram et un bus

L’accident s’est produit ce lundi matin peu après 8 heures à hauteur de la place Bockstael…

Un tram de la Stib (ligne 93) et un bus De Lijn sont entrés en collision ce lundi matin, peu après 8 heures, rue Stéphanie, à hauteur de la place Bockstael, à Laeken. Selon la porte-parole de la Stib, un seul blessé léger qui serait rendu par ses propres moyens à l’hôpital serait à déplorer dans le bus De Lijn. La circulation des transports en commun a été interrompue pendant un peu plus d’une heure suite à cet accident dont la cause – feux de signalisation en panne ou vitesse excessive de l’un des deux véhicules – fera l’objet d’une enquête et n’a pas été précisée à ce stade.