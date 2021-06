Attentats à Bruxelles: oppositions au renvoi en correctionnelle des frères Farisi

«Les plaidoiries des parties civiles étaient centrées sur deux ressentiments, puisés, à mon avis, dans une méconnaissance du dossier», a déclaré Me Sébastien Courtoy, conseil de Smail Farisi, lundi, en sortant de l’audience devant la chambre des mises en accusation de Bruxelles.

Celle-ci examine le dossier des attentats du 22 mars 2016 sur le sol belge, en vue de décider du renvoi des inculpés devant le juge du fond. «Elles se demandent, premièrement, comment cela se fait que les frères Farisi soient libres, et deuxièmement, comment cela se fait que le procureur demande qu’ils soient renvoyés en correctionnelle et pas aux assises», a expliqué Me Courtoy.

«Certaines parties civiles se demandent comment c’est possible que les frères Farisi prennent place dans la salle d’audience, totalement libres, avec leur bouteille de Fanta. Évidemment que pour les gens qui ne connaissent pas cette affaire, qui n’étaient pas présents lors de l’instruction et lors de débats sur la détention préventive, c’est étonnant», a déclaré Me Courtoy.

«Pour des victimes, quand on leur dit que ces deux mecs ont participé aux attentats, que d’une part on les libère et que d’autre part on dit qu’ils peuvent aller en correctionnelle, là où on poursuit les voleurs de bagnoles et les mecs qui ont sonné aux portes, c’est difficile. Mais s’ils ont été libérés, c’est parce qu’on s’est rendu compte qu’ils ne sont pas liés à cette affaire. Et si le parquet fédéral demande leur renvoi en correctionnelle, c’est parce qu’il sait qu’il y a un grand risque d’acquittement. C’est une tentative piteuse du parquet fédéral qui, au lieu de dire ’on s’est trompé, on demande le non-lieu’, de les exfiltrer vers le tribunal en disant qu’il y a des circonstances atténuantes. La vérité, c’est qu’ils sont innocents. Mon client a prêté son appartement en méconnaissance de cause. Mais ça le parquet ne peut pas le dire», a argumenté l’avocat.

Smail et Ibrahim Farisi sont suspectés d’avoir prêté leur appartement de la rue des Casernes à Khalid El Bakraoui, l’un des kamikazes des attentats. Ils auraient aussi nettoyé et vidé le logement juste après les faits.

Le parquet fédéral demande que huit inculpés - Salah Abdeslam, Oussama Atar (qui serait décédé en Syrie), Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa - soient renvoyés aux assises. Et il demande que les frères Smail et Ibrahim Farisi soient, eux, renvoyés en correctionnelle.

La chambre des mises en accusation tranchera. En première instance, en janvier dernier, la chambre du conseil avait fait le choix de renvoyer ces dix inculpés tous aux assises.