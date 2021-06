La Terrasse 02 accusée de racisme: refusés à cause de leur couleur de peau

L’établissement ucclois La Terrasse O2, situé à l’orée de la Forêt de Soignes, est au coeur d’une vibrante polémique. Des accusations professées sur les réseaux sociaux dénoncent des attitudes racistes et discriminantes dans le chef des portiers. Ces derniers feraient de la sélection au faciès. La direction rejette ces allégations.

Paul Newman, entrepreneur dans le domaine du cigare, a été en contact avec la Terrasse 02, à Uccle, pour tenter de mettre en place une collaboration. « Les choses se passaient super-bien, c’est un bel endroit. (…) Au fur et à mesure que les gens me voyaient là-bas, ils me demandaient où est-ce qu’on peut réserver. Ces gens-là, ce sont des gens de ma communauté, des Noirs », explique Paul Newman. « Je leur ai donné le numéro pour pouvoir réserver, les informations que j’avais par rapport à l’établissement : le dress code, le fait qu’il faut booker… »

C’est dans cette dynamique que se seraient produits les incidents racistes dont l’entrepreneur dit avoir été témoin. « Des Noirs arrivent à l’entrée de la terrasse et on leur dit que le parking est full alors qu’il n’est pas full. (…) Ils font demi-tour pour aller se garer ailleurs. Derrière, on laisse rentrer des voitures où il y a des blancs. » Ces faits se seraient produits à plusieurs reprises. Lorsque des amis proches de Newman en sont victimes, ils contactent l’entrepreneur qui, en visoconférence, demande aux sorteurs de les laisser passer. Ces derniers acceptent. « Désolé, on ne savait pas qu’ils étaient avec vous », auraient-ils déclaré. Par la suite, lorsque Paul Newman demande des explications, on lui aurait répondu que les places étaient réservées pour des clients VIP.

Deuxième élément : des clients noirs qui avaient réservé, dont le nom était sur la liste, qui avaient reçu un QR code et qui respectaient le dress code se seraient vus refuser l’entrée au prétexte que leur nom avait disparu de la liste. « On m’appelle (…) ils appellent la personne qui a booké, oui il faut les laisser passer… Leurs noms étaient bien sur la liste ! Mais, devant les portiers, leurs noms n’étaient pas là. »

Troisème fait : « J’arrive avec des amis qui sont super bien habillés. Deux Noirs. Les portiers nous voient arriver. Ils me reconnaissent. Il y en a un qui tire la barrière et qui me dit : « Est-ce que je peux te parler sur le côté ? » et il remet la barrière derrière moi pour que les deux autres ne rentrent pas. » Les portiers lui auraient déclaré ouvertement que ce sont les personnes qu’il ramène qui pose problème. « Ce sont des personnes qui ne sont pas des habitués. (…) Essaie de ramener des habitués. »

« Je ne suis venu qu’avec des Noirs ici et la plupart d’entre eux, c’étaient des habitués », poursuit Paul Newman dans son témoignage publié sur Instagram et vu plus de 45.000 fois. « Moi, je ne suis pas un habitué, je ne suis jamais venu à la Terrasse avant. Je viens ici pour le business. » Le portier lui répond : « Si eux viennent sans toi, ils ne rentreront pas. » « Eux qui ? », demande l’entrepreneur. « Tes invités. » Les Noirs ?, redemande Newman. « Oui, s’ils viennent sans toi, ils n’entrent pas. »

Newman contacte alors le propriétaire des lieux qui lui explique qu’ils ont « une clientèle bien spécifique ». Une sélection qui a tout l’air de se faire « au faciès », juge l’entrepreneur. « Vous ne laissez pas rentrer des étrangers. Des Noirs et des Arabes ne rentrent pas. » Le propriétaire lui aurait alors répondu : « Regardez mes employés. Dans ma cuisine, il y a des Noirs et des Arabes. »

Suite à ces incidents et ces propos, Paul Newman a décidé de ne plus travailler avec l’établissement ucclois. « Moi, en tant que Noir, je ne peux accepter de faire des affaires avec des gens qui délibérément ne se cachent pas d’être racistes. »

Victimisation pour faire le buzz

Du côté de la Terrasse, on présente une version totalement différente des faits. « L’incident à caractère prétendument raciste est une polémique indigne, lancée par des personnes visiblement en manque de notoriété, et qui, sur fond de victimisation, entendent faire le buzz à bon compte. Nous ne souhaitons pas commenter leurs allégations car ce serait leur donner du crédit. Or, nous ne voulons pas accorder du crédit au mensonge, à l’insulte, la mauvaise foi et à la manipulation. Que les choses soient claires : les actes racistes sont des délits condamnables par la justice. Si racisme il y a eu, alors qu’ils saisissent la justice. Que la justice fasse une enquête, qu’elle fasse éclater la vérité. Mais nous n’accepterons pas un jour de plus de subir les attaques, les intimidations ou les menaces qui visent désormais l’intégrité physique de nos équipes. Depuis 17 ans, la Terrasse O2 est connue pour être un lieu de convivialité, d’ouverture, de tolérance et, surtout, de partage accessible à tous. »

Les accusations de racisme ont également été proférées par d’autres utilisateurs de réseaux sociaux. Suite à ces déclarations, les employés de la Terrasse ont reçu des menaces de mort, nous apprend la direction. Des individus ont également menacé de mettre le feu à l’établissement.