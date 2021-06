Appropriation numérique : 30 lauréats pour l’appel à projets Digital Brussels

En partenariat avec la Fondation Roi Baudouin et la Coordination Inclusion Numérique, la Région bruxelloise a lancé l’appel à projet Digital Brussels. L’objectif est de réduire la fracture numérique. 30 lauréats ont été sélectionnés.

L’appel à projets a abouti à une sélection de 30 lauréats (24 dossiers FR et 6 dossiers NL) parmi 132 projets proposés. Chaque projet bénéficie d’un soutien financier allant de 5.000 à 15.000 euros, pour un montant total de près de 390.000 euros.

L’innovation technologique ne sera vécue comme un progrès que si toutes les couches de la population ont accès aux technologies numériques et sont dotées des compétences numériques requises pour trouver un emploi, effectuer des démarches administratives en ligne, suivre la scolarité de leurs enfants, communiquer avec leurs amis ou leur famille... En bref, pour accéder aux droits fondamentaux et s’épanouir dans notre société toujours plus virtuelle.

Les projets proposés dans le cadre de l’appel Digital Brussels devaient répondre à l’un des trois axes suivants : l’accessibilité à l’outil numérique, la formation dès le plus jeune âge et l’accompagnement de la société vers une transformation digitale accessible à tous les publics, y compris les plus précarisés. Car la vulnérabilité numérique touche plus particulièrement certains profils, dont les personnes avec des faibles revenus et un niveau de diplôme peu élevé.

« L’avenir sera numérique. Le succès de cet appel à projets confirme la pertinence d’un projet d’accompagnement des citoyens à une meilleure utilisation des appareils et des services numériques pour la vie privée et professionnelle. Ces initiatives nous permettront de faire un grand pas en avant vers l’accomplissement du potentiel de tous les Bruxellois », déclare le Ministre bruxellois de la Transition numérique, Bernard Clerfayt (DéFI).

Des lauréats engagés et ambitieux

Les 30 projets lauréats ont été sélectionnés par un jury d’experts indépendant. Ils seront mis en place dans le courant de l’année 2021, pour une durée d’un an.

Les publics cibles des projets sélectionnés sont très variés : jeunes, chercheurs d’emploi, personnes porteuses d’un handicap, enfants malades suivant les cours à distance, seniors, occupants de logements sociaux, femmes issues de l’immigration…

Les 30 projets sont très différents, mais ils partagent tous une ambition commune : faire du numérique un vecteur d’intégration et de participation à la vie en société. Certains projets organisent le déplacement d’équipes sociales mobiles, d’autres vont chercher des publics en difficulté pour leur offrir un accompagnement dans les Espaces Publics Numérique (EPN), d’autres encore créent des ‘buddies’ et des pairs aidants…