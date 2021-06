Cure de jouvence pour les trois tunnels du Quartier Nord

Les tunnels Gineste, Brabant-Passage Rogier et Prairie-Place du Nord auront droit à un ravalement de façade dans le cadre du Contrat de rénovation Urbain « Brabant – Nord – Saint-Lazare » (CRU2).

La commune de Saint-Josse, en tant que pilote de l’opération, prévoit d'une part, la rénovation des éclairages à l'intérieur des tunnels ainsi que la mise en lumière des façades des trois tunnels, et d'autre part, le nettoyage des murs, des plafonds et de la structure avec l'application d'un revêtement anti-graffiti sur les parois verticales ainsi que la mise en peinture des plafonds.

Le montant du marché pour la réalisation des opérations de nettoyage et de peinture s'élève à plus de 1.500.000 euros entièrement couverts par le subside du CRU 2 et des charges d'urbanisme.

La partie relative à l'éclairage se fera quant à elle grâce à la dotation de Sibelga et le soutien financier de la Région dans le cadre du Contrat de rénovation urbaine. Les travaux sont planifiés pour le début de l'année 2022.

« Nous inscrivons ces travaux dans le contexte global de la métamorphose du Quartier Nord dans lequel nous multiplions les projets urbains, améliorons le cadre de vie et sécurisons les rues. Cette cure de jouvence pour les trois tunnels était nécessaire tant d'un point de vue esthétique que de salubrité publique, bien que la commune ne soit pas responsable de l'état de ces tunnels sous voies », explique le bourgmestre Emir Kir. « Nous avançons pas à pas dans le Quartier Nord avec détermination et en injectant des investissements conséquents pour une meilleure qualité de vie de nos habitants. Ces interventions revêtent une importance capitale car les tunnels font le lien naturel entre les différents quartiers attenants. Il s'agit de les valoriser, d'abord pour les habitants et les travailleurs du quartier, mais aussi pour les touristes qui arrivent par la gare du Nord ou depuis la place Rogier, pôle hôtelier majeur. Je tiens également à remercier la Région pour son soutien dans le cadre du Contrat de rénovation urbaine. »

Pour rappel, cette action s’inscrit dans le cadre de la redynamisation du quartier Nord de Saint-Josse-ten-Noode où de nombreux projets privés et publics ont déjà vu le jour (Commissariat, crèche communale, création et rénovation de logements sociaux, réaménagements de voiries, Silver Tower,...) et d'autres sont en cours comme l'aménagement des Esplanades Saint-Lazare, la Tour Régina...

Le ministre-président Rudi Vervoort (PS) se réjouit du lancement des marchés quant à ces projets du CRU 2 : « L’opération vise à désenclaver le quartier en améliorant la qualité des tunnels, aujourd’hui barrière d’usage, pour traverser agréablement la barrière physique qu’est la jonction ferroviaire. Cela représentante un enjeu trans-communal et régional important. D’autres opérations dans cette partie de Bruxelles sont également prévues dans le cadre du CRU et des politiques de revitalisation urbaine, telles que le réaménagement du Boulevard Saint-Lazare en cours de chantier grâce aux fonds Beliris, la requalification du Parc Saint-François ou encore la création d’équipements de proximité liés à la petite enfance et à la culture dans les rues Rogier et d’Hoogvorst qui aideront à la transformation du quartier. Encore un beau projet qui améliorera sans aucun doute la qualité de vie des habitants ! »