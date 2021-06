1,3 kg de cannabis saisis au terme d’une course-poursuite menée par la zone Marlow

La zone de police Marlow (Uccle, Watermael-Boitsfort et Auderghem) a procédé à des contrôles routiers dans ces samedi et dimanche dans le cadre d’un « weekend sans alcool ».

« Dix-sept conducteurs roulaient sous influence de l'alcool et un sous influence de drogue durant le contrôle de cette nuit (samedi à dimanche, NDLR) à Auderghem et Watermael-Boitsfort. Un conducteur a forcé le barrage policier et pris la fuite. Il a été intercepté par les motards après une poursuite, de multiples infractions de roulage et finalement une collision avec un autre véhicule. Nos équipes ont retrouvé 1,3 kg de cannabis qu'il transportait dans son véhicule », indique la zone de police sur sa page facebook.