La chasse à l’homme est terminée: le corps sans vie de Jürgen Conings a été retrouvé!

Jürgen Conings, militaire âgé de 46 ans, faisait l’objet de recherches intenses depuis le mardi 18 mai dernier. L’homme, lourdement armé et considéré comme « extrémiste potentiellement violent », était depuis lors devenu l’homme le plus recherché de Belgique. On apprend ce dimanche 20 juin via nos confrères du Belang van Limburg que le fugitif a finalement été retrouvé mort dans le Dilserbos.

Comme le révélait HBVL, le bourgmestre de Maaseik, Johan Tollenaere, qui a remarqué une odeur de cadavre en décomposition en faisant du VTT près du Dilserbos à Dilsen-Stokkem ce dimanche 20 juin et qui a appelé les secours. Il ne s’agit pas de la zone où il y a eu une fouille massive dans la première semaine après la disparition.

Le corps sans vie retrouvé est celui de Jürgen Conings. Le parquet fédéral a confirmé en fin d’après-midi qu’il s’agissait bien du militaire en fuite. Il a été retrouvé assis contre un arbre. Un fusil anti-émeute gisait à ses côtés. Il y avait également une arme de poing ainsi qu'une hache et un couteau de poche. Le corps était déjà dans un état de décomposition assez avancé, indique encore le parquet. Selon nos confrères flamands de HBVL, Jürgen Conings serait décédé il y a trois semaines. « La cause de la mort est probablement, selon les premières constatations, imputable à un suicide par arme à feu, mais cette cause devra être établie avec certitude lors d’une expertise médico-légale à venir », précisait plus tôt le parquet fédéral.

La ministre de la Défense Ludivine Dedonder a aussi réagi. « Mes pensées vont d'abord à la principale victime de cette affaire ; la famille de Jürgen Conings. La découverte du corps sans vie met fin à 5 semaines d'insécurité et de menace. Je remercie tous les services et les différents départements qui ont collaboré sur ce dossier. Je continuerai d'agir avec l'Etat-major, de manière déterminée afin de résoudre les pb relevés et toutes les mesures seront prises afin d'éviter de tels évènements à l'avenir et afin d’élaborer une politique claire sur la manière de lutter contre les idéologies extrêmes. »

Des équipes de la police fédérale se trouvaient cet après-midi sur place pour tenir les curieux à distance. Le Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (SEDEE) était également présent sur les lieux de la macabre découverte.

Vu la météo favorable, les routes environnantes ainsi que les sentiers pédestres et cyclables étaient très fréquentés dimanche mais des curieux étaient venus s’ajouter aux simples badauds.

Un chasseur a vu le cadavre

Un chasseur nommé Leonard « Nard » Houben dit avoir senti une « odeur » vers 9h30 dimanche matin, alors qu’il se déplaçait en mountainbike dans la forêt de Dilsen. Peu avant midi, l’homme est retourné sur la zone pour voir s’il s’agissait d’un sanglier ou d’un chevreuil en décomposition. Mais contre toute attente, il est tombé sur le cadavre de Jürgen Conings, indique-t-il à l’agence Belga.

Selon le témoin, la victime arborait une barbe et portait des vêtements noirs. Elle était également équipée d’un riotgun, d’une arme de poing 5.7, d’une hache, d’un canif et de munitions. La personne était difficile à distinguer entre les hautes fougères, semble-t-il.

Après cette découverte, Nard Houben a immédiatement prévenu la police.

« Je suis désolé d’avoir trouvé cette personne en l’état. J’aurais préféré la découvrir vivante et en bonne santé. C’est malheureux pour sa famille », a déclaré Nard Houben.

Johan Tollenaere (Open Vld), le bourgmestre de Maaseik, avait également flairé une odeur nauséabonde lors d’une excursion en VTT, dimanche, dans le bois de Dilsen. Il avait par la suite indiqué l’emplacement approximatif aux autorités.

« Plus de menace imminente »

L’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) suit de près les développements autour de Jürgen Conings, a fait savoir un porte-parole dimanche. « Sur base des nouvelles informations disponibles dans l’enquête, il n’y a plus de menace imminente. »

Ces dernières semaines, l’OCAM avait placé le niveau de menace à quatre, soit le plus élevé, pour la traque du militaire armé. Le niveau 4 ou « très grave » signifie que la menace est « sérieuse et imminente ».

Le quadragénaire était en effet répertorié comme « extrémiste potentiellement violent » par l’Ocam. Le fugitif avait menacé de s’en prendre aux structures de l’État, à une mosquée et à plusieurs personnalités, dont le célèbre virologue Marc Van Ranst.

L’Ocam effectue différents types d’analyses de la menace. Les analyses ponctuelles, comme celle-ci, concernent des événements ou personnes spécifiques.

En parallèle, l’organe avait aussi évalué la menace générale qui pèse sur le pays et celle-ci était par contre restée inchangée, à un niveau 2 ou moyen.

Concernant l’ajustement des mesures ciblées, comme la protection du virologue Marc Van Ranst et de sa famille, l’OCAM se réfère au Centre de crise national. Marc Van Ranst pourra probablement bientôt quitter sa « cachette ».

« Sur base des nouvelles informations disponibles dans l’enquête, il n’y a plus de menace imminente », a précisé l’OCAM. « Les évaluations ponctuelles de la menace dans ce dossier expireront lorsque le parquet fédéral confirmera qu’il s’agit bien de Jürgen Conings. Cela sera officiellement déterminé par le médecin légiste. »

« Extrémiste potentiellement violent »

Un important déploiement des forces militaires, de la police et des unités spéciales fédérales était à l’œuvre depuis plusieurs semaines afin de retrouver Jürgen Conings, un militaire de 46 ans répertorié comme « extrémiste potentiellement violent » par l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam). Le fugitif armé avait menacé de s’en prendre aux structures de l’État, à une mosquée et à plusieurs personnalités, dont le virologue Marc Van Ranst.

Un juge d’instruction a été saisi pour tentative d’assassinat dans un contexte terroriste et infractions à la législation sur les armes dans un contexte terroriste.

Des lettres

Jürgen Conings n’avait plus été vu depuis le lundi 17 mai au matin, lorsqu’il avait quitté son domicile situé à Dilsen-Stokkem et s’était rendu au travail. Il avait laissé chez lui deux lettres, une à la police, l’autre à sa petite amie, dans laquelle il racontait toute sa haine contre le gouvernement et les experts.