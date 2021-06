Construire sur le champ des Cailles, «c’est non!» pour le bourgmestre

20/06 20:00 → 21/06 00:00

Ce soir et cette nuit, le temps deviendra à nouveau agité avec des pluies ou des averses parfois abondantes et encore des orages se déplaçant des régions de l'est vers le centre. Avec ces orages, d'intenses précipitations sont prévues, de l'ordre de 10 à 30 l/ m² en peu de temps.