Le Brussels Renaissance Festival plonge la capitale dans l’Histoire

Le Brussels Renaissance Festival, anciennement appelé Festival Carolus V, débute samedi sa première édition sous son nouveau nom. Pendant quatre semaines, jusqu’au 11 juillet, le public pourra replonger dans la période glorieuse sous Charles Quint.

L’Ommegang ne pourra une nouvelle fois pas se tenir, en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie, mais les institutions culturelles bruxelloises proposent néanmoins un programme varié.

Le Palais du Coudenberg ouvrira ses portes avec un programme basé sur le jeu et la découverte. Le jeudi 24 juin et le lundi 28 juin, un «Murder Mystery Game Live», au cours duquel des détectives en herbe pourront enquêter sur une affaire non résolue vieille de 500 ans, sera notamment organisé.

Le KBR participera également. Outre la collection permanente de manuscrits anciens, des ateliers d’écriture à la plume seront proposés. Les fins gourmets pourront également se diriger vers le toit de la bibliothèque royale pour y déguster des mets inspirés du Ménagier de Paris, un livre culinaire rédigé à l’époque des Ducs de Bourgogne.

Le week-end de clôture du festival, la Maison du Roi, située sur la Grand-Place de Bruxelles, proposera, elle, aux visiteurs de remonter dans le temps en les accueillant dans les tenues de l’Ommegang.