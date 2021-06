Une marche de soutien aux sans-papiers au départ de l’église du Béguinage dimanche

Le Comité ULB-VUB de soutien aux sans-papiers appelle à rejoindre la marche prévue ce dimanche 20 juin à 15h, signale-t-il samedi. Le cortège s’élancera de l’église du Béguinage à Bruxelles pour rejoindre les sites d’occupation de l’ULB et la VUB.

«Nous appelons avec insistance le gouvernement à prendre en compte la situation exceptionnelle créée par la crise du coronavirus, dont les travailleurs et travailleuses sans papiers souffrent particulièrement : pertes d’emploi, pertes de logement, aucune aide ni compensation», déclare Andrea Rea, porte-parole du Comité. «Après quatre semaines de grève de la faim, nous sommes inquiets de la dégradation de la situation médicale et sanitaire des grévistes, et une action humanitaire du gouvernement est urgente», poursuit-il.

Le Comité ULB-VUB de soutien aux sans-papiers a été créé par des professeurs, des chercheurs, des membres des personnels et des étudiants de la VUB et de l’ULB. Il réclame la régularisation des sans-papiers, sur base de critères clairs et précis, sous le contrôle d’une commission indépendante. Il souhaite également que la priorité soit accordée aux grévistes de la faim en raison de l’urgence médicale et sanitaire.