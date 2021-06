Lamouline plaide pour reconnaître les pluies du 4 juin comme calamité naturelle

19/06 21:00 → 20/06 05:00

Ce samedi soir et surtout la nuit de samedi à dimanche, une nouvelle dégradation orageuse traversera notre pays à partir de la frontière française. Avec ces orages, le risque principal visé concerne d'intenses précipitations sur une courte période, de l'ordre de 10-20 l/m² (voire 30-40 l/m² sur l'ouest) en 1 heure de temps. Un risque de grêle est également présent et de fortes rafales de vent ne sont pas exclues. Notons que les orages les plus forts sont donc attendus sur l'ouest de notre pays. NB: un autre épisode orageux est attendu dimanche soir et la nuit de dimanche à lundi, cette fois plus actif dans la partie sud-est du territoire.