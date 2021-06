Un marathon de vaccination pour les Bruxellois de plus 18 ans à Anderlecht

Jeudi 24 juin 2021, la commune d’Anderlecht, en collaboration avec la COCOM, et avec le soutien du RSCA, lance sa journée de vaccination express à destination des jeunes bruxellois de plus de 18 ans. Les jeunes pourront, sans rendez-vous, venir se faire vacciner dans l’enceinte du stade du RSC Anderlecht afin d’entamer leur été sereinement.

On peut dire que dernièrement la vaccination bat son plein à Anderlecht. Avec l’entrée en vigueur du passeport sanitaire européen, de nombreuses personnes souhaitent se faire vacciner pour pouvoir voyager tranquillement et profiter de leurs vacances. C’est pourquoi, la commune d’Anderlecht, à l’initiative du Bourgmestre, Fabrice Cumps, en étroite collaboration avec la COCOM et le RSCA, lance le premier marathon de vaccination bruxellois à destination des jeunes de plus de 18 ans.

Exceptionnellement et pendant toute une journée, les volontaires du centre de vaccination, situé dans le stade du RSCA (Tribune 4 – entrée place De Linde àAnderlecht), accueilleront, sans rendez-vous, les jeunes de plus de 18 ans désireux de se faire vacciner. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de se présenter au centre de vaccination à partir de 8h30 et jusque 20h muni de sa carte d’identité pour bénéficier d’une des 2000 doses de vaccin prévues pour cette journée.

L’action est réservée aux personnes de plus de 18 ans domiciliées en région bruxelloise dans les limites des doses disponibles. Plus exceptionnel, les candidats à la vaccination qui se présentent auront le choix entre un vaccin à deux doses, Pfizer, ou un vaccin unidose, Johnson & Johnson. Pour le vaccin à deux doses, la deuxième dose doit être administrée un mois plus tard.

« La vaccination reste la meilleure solution pour retrouver une vie normale… et pour permettre à chacun de retrouver des contacts sociaux. Les jeunes ont subi de plein fouet cette crise sanitaire en les privant des activités qui développent les contacts indispensables à leur épanouissement personnel. En organisant cette opération de vaccination de grande ampleur à leur intention, la commune d’Anderlecht apporte sa contribution à réparation des effets de cette crise » souligne le Bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps. Les jeunes vaccinés pourront profiter de leur été, voyager, et surtout participeront à la construction de l’immunité collective.