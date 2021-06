Auderghem: le PAD Herrmann-Debroux devrait passer en 2ème lecture avant l’été

18/06 15:00 → 18/06 23:00

Cet après-midi et ce soir nous prévoyons à nouveau un risque d’orage, principalement dans le nord et le nord-ouest du pays. Sous ces orages, localement d’abondantes précipitations (10 l/m² voire plus) en peu de temps seront possibles mais aussi de la grêle ainsi que des rafales jusque 80 km/h.