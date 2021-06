Soirée ZUUR: Bruxelles devient un grand café le 18 juin

Avec 683.090 euros récoltés, la campagne pour le secteur de la restauration bruxelloise a été tout sauf ZUUR. 8506 personnes ont sauvé 82 cafés de la fermeture et ont reçu une récompense de l’économie locale, sociale et culturelle de Bruxelles. Elle a donné lieu à la plus grande action de crowdfunding que la Belgique ait jamais connue. Growfunding, à l’origine de cette campagne, souhaite célébrer ce fantastique résultat avec la Soirée ZUUR. Une soirée festive au cours de laquelle tous les Bruxellois peuvent se retrouver dans leur café préféré avec… une délicieuse bière ZUUR.

Début février, Growfunding a lancé l’action de soutien ZUUR, un concept de TBWA avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale. Toute personne ayant donné un coup de pouce financier à l’un des cafés participants a reçu une récompense et une bouteille de ZUUR. Les récompenses ont été offertes par des organisations qui font la différence chaque jour à Bruxelles et la bière a été brassée spécialement pour l’occasion !

Bière ZUUR et limonade

C’est un mélange de lambic, de la dernière brasserie de geuze existant à Bruxelles, du nom de Cantillon, et d’une bière blonde des jeunes brasseurs bruxellois En Stoemelings. Cette bière à forte acidité était le symbole de cette période si amère pour nos cafés.

« Ce fut un réel plaisir de travailler avec la brasserie Cantillon sur ce projet. Le mélange de lambic et de triple est une façon très équilibrée de (re)découvrir la bière lambic, la véritable âme de la bière bruxelloise. Comment avons-nous eu l’idée d’opter pour une fermentation mixte ? Eh bien, c’était en fait une pure coïncidence. En 2016, nous avons eu un très gros problème de production et une grande partie de la bière était effectivement acide. Nous avons demandé à Jean de la Brasserie Cantillon de nous donner du lambic pour « réparer » notre bière et le résultat était merveilleux. L’idée d’une fermentation mixte pour résoudre un problème d’aigreur est donc très bonne ! Santé ! » nous dit Sam Languy de En Stoemelings.

Soirée ZUUR

Le 18 juin, à partir de 18 heures, le succès de la campagne sera célébré par des fanfares dans les rues de Bruxelles et tous ceux qui ont fait une contribution pourront aller récupérer leur bouteille de ZUUR dans leur café préféré. La ville entière sera un grand café avec des fanfares et des fêtes dans les rues. Bien entendu, tout cela se fera dans le respect des mesures sanitaires mises en place.

« Pouvoir rouvrir les portes et mettre les terrasses à l’extérieur a été un énorme soulagement, sans doute pour tous les propriétaires de cafés », déclare Jorn Peeters, propriétaire des cafés emblématiques Les Brasseurs et Le Coq. « Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la campagne ZUUR, tant pour Les Brasseurs et Le Coq que pour les autres cafés. C’est aussi super que les contributeurs qui nous ont soutenu puissent venir chercher leur bière ZUUR en personne. »