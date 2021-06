Bianca Debaets (CD&V) sera présente samedi à la manifestation de Neder-Over-Heembeek

La moitié des habitants de Neder-Over-Heembeek donnent une note de 3 sur 10 (ou moins) aux responsables politiques de la Ville de Bruxelles, selon les résultats d’un sondage que la conseillère communale Bianca Debaets (CD&V) a mené dans cette zone de la capitale. « Il est grand temps que la Ville de Bruxelles prenne enfin en compte le mécontentement qui prévaut dans certains quartiers de notre ville, au lieu de toujours se focaliser aveuglément sur les mêmes endroits », estime Bianca Debaets.

Neder-Over-Heembeek semble être une zone complètement oubliée par Bruxelles ces dernières années. Ce sentiment a été clairement exprimé dans l’enquête qui a été complétée par de très nombreux Heembeekois. « Récemment, la dernière banque – et donc aussi le dernier guichet automatique – a disparu de cette partie de la commune, et ce sans aucune concertation », déplore Bianca Debaets. « Les habitants n’ont plus qu’à tirer leur plan. Je trouve cela hallucinant et inacceptable. Le bourgmestre et les échevins doivent être à l’écoute de l’ensemble de la population, et non pas négliger de la sorte certains quartiers. »

Il y aurait aussi à redire par rapport au sentiment de sécurité à Neder-over-Heembeek. « Seuls 4 habitants sur 10 sont satisfaits de la sécurité et de la sécurité routière dans leur quartier », poursuit Bianca Debaets. « Le trafic de drogue, les agressions et le vandalisme arrivent en tête des points noirs, mais la vitesse excessive de conducteurs imprudents suscite également beaucoup d’inquiétude. L’absence de policiers en rue en est sans doute l’une des causes, car près de 9 répondants sur 10 ont indiqué ne pas connaître leur agent de quartier et près de 8 sur 10 n’ont jamais aperçu une brigade cycliste près de chez eux. En ce qui concerne la malpropreté, ce sont les dépôts clandestins, les détritus et les excréments de chiens qui causent le plus de mécontentement. »

Nouvelle ligne de tram

Toutefois, le plus gros souci des Heembeekois constitue serait le projet de nouvelle ligne de tram, qui doit être construite à partir de 2023 et qui reliera Neder-Over-Heembeek au centre de Bruxelles. Pas moins de 9 habitants sur 10 se disent contre le tracé actuel. « On s’obstine à vouloir maintenir l’itinéraire qui passerait par l’étroite rue Frans Vekemans, au lieu de passer par l’avenue des Croix de guerre, qui est beaucoup plus large », enchaîne Bianca Debaets. « Pourtant, il est avéré que cela créerait beaucoup de nuisances pour les vieilles maisons et les commerces de la rue Vekemans, et 74 places de parking disparaîtraient également. Et ce alors que 7 habitants sur 10 sont déjà insatisfaits du nombre de places de stationnement disponibles dans le quartier. On dirait que c’est un jeu pour arriver à empester au maximum la vie des Heembeekois. En soi, l’arrivée de la nouvelle ligne de tram est une bonne chose, le développement des transports en commun est bien sûr positif, mais le tracé est ici totalement incompréhensible. »

Demain, samedi 19 juin, une manifestation de protestation contre la nouvelle ligne de tram est prévue sur la place Peter Benoit à Neder-Over-Heembeek. Bianca Debaets sera également présente. « Ce sondage a clairement montré que les riverains ne tolèrent plus de se faire piétiner par les responsables politiques de la Ville », conclut la conseillère communale.