Huit personnes interpellées lors d’une enquête sur une rixe mortelle à Zaventem

Huit suspects ont été interpellés lors d’une série de perquisitions menée jeudi dans le cadre de l’enquête sur une rixe mortelle à Zaventem.

Cinq d’entre eux seront présentés au juge d’instruction vendredi, a annoncé le parquet de Hal-Vilvorde. La rixe, qui a eu lieu le 3 décembre dans un bâtiment commercial inoccupé de Zaventem, a fait un mort et quatre blessés. L’un des blessés restera paralysé à vie.

Les circonstances exactes de la bagarre ne sont pas encore claires, tout comme sa cause. Selon les informations révélées peu après l’événement, des couteaux ont été utilisés.

Le soir de la bagarre, la police avait fouillé la zone avec l’aide d’un hélicoptère, mais aucun suspect n’avait été trouvé. L’enquête a ensuite été confiée à la police judiciaire fédérale d’Hal-Vilvorde.

Plusieurs suspects ont pu être identifiés et interpellés jeudi lors de perquisitions à Pont-A-Celles, Walcourt, Auderghem, Woluwe-Saint-Lambert et Schaerbeek. Huit personnes ont été privées de liberté, et, après interrogatoire, le juge d’instruction a décidé d’entendre cinq d’entre eux vendredi.