Bruxelles-Ville organise un Job Day dédié au secteur de l’Horeca

La Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville organise à l’initiative de son président Fabian Maingain, échevin de l’Emploi, un Job Day inédit afin de soutenir le secteur de l’Horeca le 25 juin.

Lors de cet événement, les employeurs du secteur auront l’occasion de rencontrer, interviewer et recruter plusieurs profils fraîchement qualifiés pour répondre aux défis de la reprise du secteur.

« Ce Job Day est une véritable vitrine du savoir-faire. On fait d’une pierre deux coups : d’une part, on soutient l’emploi d’une part, et la réouverture des commerces d’autre part », indique Fabian Maingain (DéFI), échevin de l’Emploi de la Ville de Bruxelles.

Recruter des collaborateurs dans le secteur de l’Horeca n’est pas toujours évident dans le contexte sanitaire actuel. Après de longs mois de fermeture et d’incertitude, de nombreux cuisiniers, serveurs, commis de cuisine ou plongeurs ont décidé de se réorienter professionnellement. De nombreux chefs d’établissement ont du mal à reconstituer une équipe au complet. En proposant aux employeurs de rencontrer le même jour des candidats expérimentés et prêts à l’emploi, la Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville a trouvé une formule gagnante qui a largement démontré sa pertinence et son efficacité au cours des dernières années.

Des profils de qualité

La promesse du Job Day est de proposer des profils professionnels « qualifiés », préalablement sélectionnés et préparés par nos conseillers experts de l’Emploi. Cette préparation consiste non seulement en plusieurs séances de coaching de groupe, mais également en plusieurs modules de formation complémentaires et de coaching : compétences techniques liées au métier, communication interpersonnelle, information sur les conditions de travail, etc.

Si la manière de recruter ressemble aux sélections « classiques », le déroulement est beaucoup plus rapide. Nous proposons aux employeurs de passer des entretiens express (15 à 20 minutes) avec les candidats présents, et ce, sur le lieu de formation. Durant ce speed jobbing, les candidats seront munis de leurs CV, et auront l’opportunité de défendre leurs candidatures. Un concept puissant pour un recrutement rapide.

En 2020, malgré les difficultés liées au Coronavirus, les Job Day de la Mission Locale ont accueilli 26 employeurs et 85 candidat(e)s. Plus de 80 % des recruteurs ont trouvé et recruté les profils qu’ils cherchaient.

L’événement est totalement gratuit, aussi bien pour les employeurs que pour les candidat(e)s. L’inscription préalable est obligatoire, tant pour les candidat(e)s à l’emploi que pour les recruteurs, auprès de Magalie Boyalobi (mboyalobi@mlocbxl.irisnet.be – 0479 94 91 55 – http://missionlocalebxlville.be).