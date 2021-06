Vaccination: tous les Bruxellois majeurs peuvent s’inscrire dès vendredi 18h

La campagne de vaccination s’accélère et entame sa dernière ligne droite. À partir de ce vendredi 18h, tous les Bruxellois de 18 ans et plus pourront prendre un rendez-vous dans un centre de vaccination.

18, c’est le numéro gagnant de la semaine. La Cocom annonce que dès ce vendredi 18 juin à partir de 18h, tous les Bruxellois de 18 ans et plus sont éligibles à la vaccination.

Cela représente pas moins de 200.000 personnes. Depuis jeudi, la Cocom invite par mail et SMS (une version papier sera également envoyée) les Bruxellois(es) majeur(e)s. « Il risque d’y avoir du trafic sur la plateforme Bru-Vax pour prendre rendez-vous. Donc il ne faut pas hésiter à se connecter plusieurs fois pour s’inscrire », avertit Fatima Boudjaoui, porte-parole de la Cocom.

Si la Wallonie a ouvert la vaccination à toute personne majeure depuis le 17 mai, la Région bruxelloise vaccine toujours les 31 ans et plus. « La perspective des vacances nous a incités à descendre dans les tranches d’âge. On regarde également en fonction du nombre de vaccins disponibles et la semaine prochaine sera une semaine record en termes de livraison. On disposera de 84.000 doses. Nous avons donc l’opportunité de supporter un plus grand nombre de personnes à vacciner », explique Fatima Boudjaoui.

16-17 ans sur liste d’attente

Les plus jeunes (16-17 ans) peuvent quant à eux s’inscrire sur la liste d’attente.

Une nocturne est organisée au centre Pachéco le 21 juin de 17h à 22h. Attention, il faut prendre rendez-vous. Depuis le 14 juin, les Bruxellois(es) de 65 ans et plus peuvent se faire vacciner dans un des 10 centres sans rendez-vous.