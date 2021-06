Forest: agressée par le SDF qu’elle accueillait dans son domicile

17/06 22:00 → 18/06 08:00

ORAGES ce soir et cette nuit : Ce jeudi en fin de soirée et durant la nuit de jeudi à vendredi, nous prévoyons une dégradation orageuse plus structurée à partir de la France. L'est des provinces de Liège et de Luxembourg pourrait être davantage épargné. Par endroits, ces orages pourront donner lieu à des pluies abondantes (10-20 L/m² voire un peu plus en 1h de temps) et à des rafales de vent atteignant 70 voire localement 80 km/h. Le risque de grêle semble assez limité. Vendredi à l'aube, ces orages devraient définitivement s'évacuer en dehors de nos frontières, vers les Pays-Bas.