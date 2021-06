Signes convictionnels: la STIB n’ira pas en appel du jugement

Le gouvernement bruxellois a tranché : la STIB n’ira pas en appel du jugement du tribunal du travail qui l’a condamnée au début du mois de mai dernier pour discrimination à l’embauche à l’égard d’une femme portant le voile, a annoncé jeudi le ministre-président Rudi Vervoort, à l’issue de la réunion du conseil des ministres bruxellois.

L’exécutif régional entend par contre saisir l’occasion de ce jugement pour « tracer les voies d’un apaisement s’appuyant sur des principes clairs et cohe ? rents ». « Rappelant l’importance du principe de neutralité et d’impartialité des agents inhérent au fonctionnement et à l’organisation des services publics en général », il estime, a indiqué Rudi Vervoort (PS), qu’« il appartiendra au management de l’entreprise publique, dans le respect de la concertation sociale, de proposer une modification du règlement de travail qui permettra de fixer ces principes, en tenant compte de ses réalités fonctionnelles ».

« L’interdiction des signes convictionnels est la règle et la neutralité exclusive sera d’application pour les fonctions d’autorité (contrainte) ou qui sont en contact relationnel avec le public. Des dérogations pourront être mises en place pour des fonctions ne relevant pas de cette catégorie », a-t-il ajouté.

Le gouvernement bruxellois a par ailleurs annoncé qu’un cadre légal sera proposé afin d’interdire le prosélytisme sur le lieu de travail des services et entreprises publiques bruxellois, à l’exception des activités syndicales.

Il sera aussi demandé au parlement régional de se saisir rapidement d’un débat sur la question de la neutralité dans les services publics, avec une large dimension participative et citoyenne.