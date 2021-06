Euro 2020: pourquoi le match Danemark – Belgique sera interrompu

Les deux équipes s’affrontent ce jeudi à 18h.

L’ambiance qui régnera au Parken de Copenhague, ce jeudi soir (18h), sera assurément très particulière. Joueurs et supporters de ce duel du groupe B de l’Euro entre la Belgique et le Danemark afficheront leur soutien à Christian Eriksen, victime d’un malaise cardiaque samedi contre la Finlande.

Marqués par l’incident, les Danois ont bénéficié d’un soutien psychologique, mais leur coach, Kasper Hjulmand, a assuré que ses troupes étaient « sur le bon chemin ».

Les Diables, choqués par la nouvelle tombée peu avant leur entrée en lice contre la Russie, ont aussi des accointances avec l’élégant milieu de terrain offensif danois de 29 ans. Toby Aldeweireld, Jan Vertonghen, Nacer Chadli et Romelu Lukaku, son actuel équipier à l’Inter Milan, l’ont côtoyé de près.

C’est donc assez logiquement qu’ils lui adresseront, tous ensemble, leur soutien et l’applaudiront à la 10e minute du match, en référence au numéro d’Eriksen, à l’occasion d’un moment de communion qui s’annonce intense. D’autant plus que l’enceinte de la capitale danoise pourra accueillir 25.000 personnes, soit environ deux tiers de sa capacité maximale (38.000). « Nous allons sortir le ballon et l’applaudir tous ensemble, c’est le moins que l’on puisse faire », a dit Lukaku mercredi en conférence de presse.