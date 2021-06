Nouveau comité de concertation: fin des masques et de la distanciation en Belgique?

17/06 17:00 → 18/06 09:00

ORAGE Ce matin, le risque d'orage augmentera, notament dans la moitié ouest du pays. Il y aura un risque de précipitations de 10 l/m² en 1h (voire un peu plus). Jeudi soir et durant la nuit de jeudi à vendredi, nous prévoyons à nouveau quelques forts orages plus structurés à partir de la France. Par endroits, ces orages pourraient être accompagnés de grêle et donner lieu à des pluies abondantes en peu de temps et de rafales de vent jusqu'à 75 km/h. Le risque d'orage est plutôt faible sur l'est du pays.