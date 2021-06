Bolt déploie plus de 1.000 trottinettes électriques à Bruxelles

L’entreprise estonienne Bolt, spécialisée dans la mobilité partagée, va déployer 1.100 trottinettes électriques partagées sur l’ensemble du territoire de la Région bruxelloise, annonce-t-elle jeudi. Il s’agit de son premier pas sur le marché belge. Trois à cinq villes du pays devraient suivre d’ici la fin de l’été.

Bolt est déjà présent avec ses trottinettes vertes, rechargées à 100% à l’énergie verte et dont les matériaux sont 100% recyclables, dans plus de 100 villes européennes et a l’intention de se déployer dans 50 autres d’ici la fin de l’été.

L’application mobile intègre un mode débutant pour les utilisateurs novices en trottinettes partagées, qui permet de diminuer la vitesse maximale ainsi que l’accélération du véhicule pour ainsi réduire les risques d’accidents. Bolt a en outre créé une fonctionnalité qui permet de signaler si une trottinette n’est pas garée comme il le faudrait.

L’entreprise, anciennement appelée Taxify, se définit comme le principal fournisseur de micromobilité en Europe. Elle propose également, sur certains marchés, de commander un chauffeur depuis son smartphone et de livrer des repas à domicile.