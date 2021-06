«Replay»: l’exposition photos par les étudiants de HELB

Les étudiants de troisième année du bachelier en Photographie de la Haute École Libre de Bruxelles – Ilya Prigogine mettent en place comme chaque année, leur exposition « Replay » qui se tiendra du vendredi 18 juin au dimanche 20 juin à l’Atelier 34zero Muzeum de Jette.

Cette exposition collective met en avant huit univers artistiques complètement différents qui sont issus de la promotion 2021. Représentée par Maurine Buchet, Doriane Caers, Louise De Maet, Louison Jacoby, Camille Limbioul, Timoté Meessen, Justin Namur et Pauline Schumacker.

Par la singularité de ces huit photographes, cette exposition est une exploration des différents champs de la photographie.

L’enseignement dispensé à la HELB, est un enseignement approfondi des techniques de la photographie. De nos jours, étudier la photographie c’est avant tout comprendre son histoire, sa technique et son rôle dans notre société. Mais c’est aussi comprendre la place de la photographie à travers les époques et arriver à saisir les enjeux et les utilisations contemporaines. La photographie est une question d’attitude quelle que soit l’orientation des étudiants.

Le vernissage se tiendra le vendredi 18 juin à partir de 18 heures à l’Atelier 34zero Muzeum à Jette.