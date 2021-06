Lucas Pirard reste à l’Union où il a signé jusqu’en 2022

Prêté à l’Union par Waasland Beveren lors des six derniers mois de la saison dernière, Lucas Pirard est désormais pleinement saint-gillois puisqu’il a paraphé un contrat à l’USG jusqu’en 2022. Passé également par le Standard et Saint-Trond, il a déjà joué plus de 70 matches en Division 1.

