Le mercure va grimper jusqu’à 33 degrés ce mercredi avant un risque d’orage en soirée

La journée de mercredi sera ensoleillée même si les champs nuageux deviendront un peu plus nombreux au fil des heures, annonce l’Institut royal météorologique (IRM). Un orage de chaleur ne pourra être exclu en soirée.

Les maxima grimperont jusqu’à 25 degrés à la mer et 33 degrés en Campine. Au littoral, une brise de mer de nord s’établira l’après-midi, ramenant de l’air plus frais depuis le large. Plusieurs provinces sont en avertissement jaune pour de fortes chaleurs, dont Liège, le Brabant wallon, Bruxelles, le Brabant flamad et le Limbourg. « Une vague de chaleur touchera la province de Limbourg jusqu'à vendredi. De plus, des journées d'intense chaleur sont prévues pour les provinces du Brabant, de Liège et du Limbourg aujourd’hui et demain », écrit l’IRM.

Cette nuit, davantage de champs nuageux arriveront par le sud. Il fera encore chaud avec des minima de l’ordre de 15 degrés en Ardenne à 20 degrés ou plus dans les grandes villes. Le vent sera d’abord faible puis modéré de secteur sud.

Jeudi, la nébulosité sera variable avec des averses ou des orages qui arriveront depuis le sud en cours de journée. On prévoit également un risque de grêle par endroits. Les maxima oscilleront entre 27 degrés à la côte et 33 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré de secteur sud. A la côte, une brise de mer faible à modérée de nord-ouest s’établira l'après-midi.

Vendredi, la nébulosité sera variable à parfois abondante avec des averses, probablement plus marquées sur l'ouest, qui pourraient être localement intenses et accompagnées d'orage. Il fera encore chaud avec des maxima compris entre 25 degrés en haute Ardenne à 31 ou 32 degrés en Campine. A la côte, le vent de nord-est limitera la hausse des températures à 22 ou 23 degrés. Ailleurs, le vent sera plutôt faible à modéré de secteur sud.