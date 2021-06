L’Euro a ravivé les rivalités et les tensions entre Belges et Français (sondage)

Le sujet est brûlant depuis ce week-end : le match France-Belgique n’aura peut-être pas lieu lors de cet Euro 2020, mais il existe pourtant en dehors du terrain depuis quelques jours.

Alors que les Diables rouges avaient été incendiés par des journalistes français lors d’une émission télé, Thomas Meunier, pointé du doigt de l’autre côté de la frontière pour ses propos ambitieux samedi dernier, n’avait pas tardé à répondre sur Twitter : « Personne semblant n’aimer personne plus qu’elle-même. Parle souvent d’elle, souvent en termes élogieux, se moque de vous, veut prendre le dessus, semble toujours mépriser son monde et manque en fait gravement de confiance en elle. Welcome dans le paradoxe du complexe de supériorité. »

Car oui, cet Euro a ravivé les rivalités (et parfois certaines tensions entre supporters) entre la Belgique et la France, alors que l’Euro 2020 vient seulement de débuter.

Depuis, chaque jour un nouvel épisode ! De quoi refroidir les liens des Belges avec leurs voisins du sud, même en-dehors du foot ?

Répondez à ces quelques questions !