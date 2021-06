Carte des voyages: la Wallonie en orange mais pas (encore) Bruxelles!

Hier, on écrivait que la Belgique était passée officiellement en orange dès dimanche. On avait en effet appris ce lundi, par les chiffres de Sciensano reprenant la situation au 13 juin, qu’elle était passée sous le cap des 150 nouveaux cas par 100.000 habitants sur les 14 derniers jours. Soit 143,6 exactement. Nous l’avions prévu il y a une dizaine de jours et cela s’était donc vérifié ! Ce n’était, rappelons-le, plus arrivé depuis le mois de septembre…