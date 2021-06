OpenSource.Brussels, l’eau des chantiers recyclée et réutilisée

Un projet pilote est en cours sur un chantier de l’entreprise Democo à Laeken en partenariat avec OpenSource.Brussels. Il s’agit de recycler l’eau sur les chantiers afin de la réutiliser dans l’espace public. La démonstration s’est faite en présence du ministre bruxellois de la Transition climatique et de l’environnement, Alain Maron (Ecolo), du premier échevin et échevin du Climat et des Sports à la Ville de Bruxelles, Benoit Hellings (Ecolo) et de l’échevine des Espaces verts et de la Propreté publique à la Ville de Bruxelles, Zoubida Jellab (Ecolo)

